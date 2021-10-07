TÜGVA'dan CHP'li İBB'nin Adalar'daki hukuksuz işgaline ilişkin açıklama: Kilidi değiştirip tabelalara kendi isimlerini yazmışlar

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmeye kalkıştı.
Olay kısa sürede gündem olurken, İBB haksız olduğu için binadan çıkmak zorunda kaldı.
CHP'li İBB'nin zorbaca yürüttüğü hukuksuz işgale ilişkin Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) yeni bir açıklama geldi.
İŞGALCİ İBB TABELALARA KENDİ İSMİNİ YAZMIŞ
TÜGVA İstanbul'un resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, CHP'li İBB'ye bağlı zabıtaların Adalar İlçe Temsilciliği'nin kilidini değiştirdiği, eşyaları gasp ettiği ve kurum içerisinde yer alan tabelalara İBB isminin yazıldığı ifade edildi.
Söz konusu paylaşımda hukuksuz işgalde kurum içerisinde yer alan bir tabelanın üzerine İBB logolu "BAŞKAN" yazıldığı görüldü.
İşte TÜGVA'nın o paylaşımı;
Zorba İBB'li zabıtalar;— TÜGVA İstanbul (@tugvaistanbul) October 7, 2021
Evimize girmişler.
Kilidimizi değiştirmişler.
Üzerine, eşyalarımızı gasp edip bir de kendi isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar.
Sözün bittiği yer.#GençlerDireniyor pic.twitter.com/ZeeK6ZeSXo