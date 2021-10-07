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    • 07.10.2021 23:55
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    TÜGVA'dan CHP'li İBB'nin Adalar'daki hukuksuz işgaline ilişkin açıklama: Kilidi değiştirip tabelalara kendi isimlerini yazmışlar

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği'ne işgal girişiminde bulundu. İBB'nin yürüttüğü hukuksuz işgale ilişkin Türkiye Gençlik Vakfı'ndan yeni bir açıklama geldi. "Gençler Direniyor" başlığıyla yayınlanan açıklamada "Zorba İBB'li zabıtalar; Evimize girmişler. Kilidimizi değiştirmişler. Üzerine, eşyalarımızı gasp edip bir de kendi isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar. Sözün bittiği yer" ifadelerine yer verildi.

    CHP’li İBB’den Adalar’da hukuksuz işgal!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmeye kalkıştı.



    Olay kısa sürede gündem olurken, İBB haksız olduğu için binadan çıkmak zorunda kaldı.



    CHP'li İBB'nin zorbaca yürüttüğü hukuksuz işgale ilişkin Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) yeni bir açıklama geldi.



    İŞGALCİ İBB TABELALARA KENDİ İSMİNİ YAZMIŞ
    TÜGVA İstanbul'un resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, CHP'li İBB'ye bağlı zabıtaların Adalar İlçe Temsilciliği'nin kilidini değiştirdiği, eşyaları gasp ettiği ve kurum içerisinde yer alan tabelalara İBB isminin yazıldığı ifade edildi.

    Söz konusu paylaşımda hukuksuz işgalde kurum içerisinde yer alan bir tabelanın üzerine İBB logolu "BAŞKAN" yazıldığı görüldü.

    İşte TÜGVA'nın o paylaşımı;



        TÜGVA'DAN İBB ZABITASI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
        Türkiye Gençlik Vakfı'nın, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Suç duyurusunda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta amirleri ve görevlilerin yağma, görevi kötüye kullanma, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarını işlediğine dikkat çekildi.



        "İBB ZORLA BİNAMIZI GASP ETTİ"
        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yapılan açıklamada; "İBB, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvetini kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaların götürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasp etmiş ve bina dışına çıkarmıştır" denildi.
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