TÜGVA'dan CHP'li İBB'nin Adalar'daki hukuksuz işgaline ilişkin açıklama: Kilidi değiştirip tabelalara kendi isimlerini yazmışlar





"İBB ZORLA BİNAMIZI GASP ETTİ"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yapılan açıklamada; "İBB, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvetini kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaların götürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasp etmiş ve bina dışına çıkarmıştır" denildi.