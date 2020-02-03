AK Parti'den çarpıcı İdlib açıklaması: ''Rejim unsurları artık düşman unsur muamelesi görecekler'' |Video 03.02.2020 12:38

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de 4 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik; ''Rusya'nın güvencesinde olan rejim Rusya'nın altına imza attığı bir mutabakatı vurmuştur. Herhangi bir şekilde manevra sahamıza ve gözlem noktasına yaklaştıkları anda düşman unsur muamelesi görecekler. Gece yapılan eylemi gerçekleştirenlere bedel ödetmeye devam edeceğiz.'' dedi. İşte Ömer Çelik'in konuyla ilgili ayrıntılı açıklamaları...

ÖMER ÇELİK İDLİB OPERASYONUNU A HABER'E ANLATTI

İdlib'de devam eden operasyonlarda 4 asker şehit olurken 9 askerde yaralandı. Yaşanan süreci AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e değerlendirdi. Çelik, "Şimdiye kadar sivillere saldıran rejimin, doğrudan buradaki çatışmasızlığı koruyan TSK'yı hedef alması yeni bir durumdur." açıklamasında bulundu.

"GERİ ADIM ATMAK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Gerçekleşen hain saldırıya karşı silahlı kuvvetlerimiz gereken cevabı en sert şekilde verdi. Bu saldırıyı gerçekleştiren hedeflerin tamamı imha edildi. Bundan sonrasında da bu rejim unsurlarının herhangi bir şekilde manevra sahalarımıza yaklaşması düşmanca bir olarak değerlendirilecektir. Bu iş burada kalmayacaktır bilinmesi gerekir." dedi.

Bölgede sivillerin can güvenliğinin arttırılması ve milli çıkarların korunmasının daha kuvvetli devam edeceğini belirten Çelik: "Herhangi bir geri adım atmak söz konusu değildir. Gece yaşanan saldırıyı gerçekleştirenlere bedel ödetmeye devam edeceğiz. Türkiye orada milli çıkarları için manevra sahaları ile bulunurken aynı zamanda bütün demokratik dünyanın güvenliğini sağlayan bir faaliyet sürdürüyor. Rejim bu saldırıyı gerçekleştirerek demokratik dünyaya da saldırı gerçekleştirmiş oldu. Türkiye burada meşru varlığını koruyacaktır. Yapılan saldırılara misliyle karşılık verecektik ancak buna tüm dünyanın tepki göstermesi gerekmektedir." ifadelerinde bulundu.