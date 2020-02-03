Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı 03.02.2020 13:09

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ukrayna'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.