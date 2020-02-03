Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ukrayna'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı03.02.2020 13:09
- Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı
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