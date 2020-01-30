Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi akılları karıştırdı. Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te katili aranan 24 yaşındaki Pınar Kaynak cinayetinde olay yeri inceleme tutanağındaki detay Müge Anlı'nın gözünden kaçmadı! Trabzon'daki cinayetin detayları kan dondurmaya devam ederken, tecrübeli sunucu Müge Anlı 30 Ocak Perşembe son bölümde Pınar Kaynak'ın ölü bulunduğu olay yeri hakkında hazırlanan raporu okudu. Vücudunda 5 ayrı sperm bulunan, defalarca tecavüz edildikten sonra başı ezilerek canice öldürülen Pınar Kaynak'ın katili kim? 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın arkadaşı Çağla Hanım canlı yayına telefonla bağlanarak genç kadının kendisine, "Annemin iş yerinde arkadaşı Tuncay bana tecavüz etti." sözlerini aktarmıştı. İddialara anne İrfan Hanım ne yanıt verdi? İşte 30 Ocak Perşembe günü son dakika Müge Anlı'da Pınar Kaynak gelişmesi!
Pınar Kaynak cinayetinde şoke eden zincir detayı! Müge Anlı olay yeri raporunu okudu (30 Ocak Perşembe) |Video30.01.2020 14:47
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