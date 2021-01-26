AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten CHP'ye çok sert tepki: Devlete militan diyenler faşistin ta kendisidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. CHP'lilerin tepki çeken 'militan' söylemlerine sert tepki gösteren Ömer Çelik, "Devletin valisine, kaymakamına, yargı mensubuna 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir, bu nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım" dedi. CHP'nin devleti kuran partiden devlete saldıran parti haline geldiğini ifade eden Çelik, "Ne yaparsanız yapın gerici anlayış geri gelmeyecek" ifadelerini kullandı. Öte yandan hayvan hakları ile ilgili yürütülen çalışmalara değinen Çelik, "Çok yakın bir zamanda hayvan haklarıyla ilgili kapsamlı bir yasa TBMM'ye gelecek" şeklinde konuştu.