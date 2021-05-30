Fatih Sultan Mehmet’in kılıcı A Haber’de! İşte Fatih’in kılıcında yazılı olan dua! Kılıcın sırrı ne?

29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethederek Doğu Roma İmparatorluğu'nu yıkan Fatih Sultan Mehmet Han'ın kutlu zaferinin üzerinden 568 yıl geçti. A Haber ekibi, peygamber övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın Topkapı Sarayı'nda bulunan kılıcını görüntüledi. Kılıcın üzerinde sultana güç ve kuvvet vermesi için yazılan dua dikkatlerden kaçmadı. İşte peygamber övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıcının üzerinde yer alan dua ve kılcın sırrı...

29 Mayıs 1453 kutlu zaferin üzerinden 568 yıl geçti. A Haber ekipleri İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünde Topkapı Sarayı'na girerek Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıcını görüntüledi.



8 kilo som altından yapılan kılıcının üzerinde kılıç ustası tarafında sultana güç vermesi için yazılan dua dikkatlerden kaçmadı.



İşte Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıcında yazan o dua;

"Bismillahirrahmanirrahim

Hak dinin bağlarını parıltılı ve açık harfli ayetlerle ve keskin ve parlak kılıçlarla güçlendiren yüce Allah'a hamd olsun. Salat ve selam, en güzel fasih sözlerle vasfedilen Hazret-i Muhammed ve ehli beytine olsun.



Allah'ım! Din'in erkanlarını yüceltmek için mücadele eden gazi ve mücahitlerin sultanı, Cihad için çekilen keskin kılıç olan Sultan Murad Han'ın oğlu Mehmed Han'a güç kuvvet ver ve kılıcının kınını Şeriat düşmanlarının boynunda, kaleminin mürekkebini de alemlerin rabbinin inayetinde eyle.



O, Sultan Osman Han'ın oğlu Orhan Han'ın oğlu Murat Han'ın oğlu Bayezid Han'ın oğlu Mehmed Han'ın oğlu, Murad Han'ın oğlu Mehmed Han'dır.



Allah onların mezarlarının toprağını, gazilerin kılıçlarından akan saf su ile sulasın ve kılıçların gölgesi altında olan cenneti de mekanları eylesin, amin ya Rabbelalemin"

KILIÇLA HUTBE GELENEĞİ

İstanbul'un Fethi kararı Ulu Cami'de alınmıştır. Sultan Mehmet Han, Edirne'de bu kararı aldıktan sonra Cuma namazını burada kıldırır. Hutbeyi kılıçla okur, buradan 'Bismillah' der yola çıkılır, İstanbul'un Fethi müyesser olur. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yaptığı dönemde şehzadelerin tahta çıkma törenleri ve kılıç kuşanma merasimleri de Ulu Cami'de yapılmıştır