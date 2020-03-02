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AK Parti MYK sonrası dünyaya net mesaj: Hedefimiz rejim!

AK Parti MYK sonrası dünyaya net mesaj: Hedefimiz rejim!

02.03.2020 20:23

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat sürdü. Kritik MYK sonrası Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, göçmenlere uygulanan şiddete tepki göstererek, "Yunanistan'ın göçmenlere gaz bombası atması, bir göçmeni öldürmesi ve onların üzerine ses bombası atması insanlık dışı bir yaklaşımdır." dedi. Çelik İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Eğer biz bugün İdlib'den çekilirsek sınırlarımızın içine kadar gelirler. Türkiye sınırlarını korumak için bu harekatları yapmak zorundadır. Göçü önlemek için harekatları yapmak zorundayız. Hedefimiz bize saldıran rejim unsurlarıdır" ifadelerini kullandı.


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