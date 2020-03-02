Son dakika: A Haber'e Yunan askerinden alçak saldırı! Dehşet anlarını canlı yayında anlattı

Son dakika haberi! Mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesiyle vicdanları sızlatan Yunan askeri, A Haber ekibine ve mültecilere tampon bölgede saldırıda bulundu. Yunanistan sınırında bulunan A Haber ekibi ve mültecilere Yunan askeri tarafından hedef gözetmeksizin ateş açıldı. Saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer başından yaralandı.
Mültecilere hedef gözetmeksizin ateş açan Yunan askeri, A Haber'i de hedef aldı. Sınırın sıfır noktasında hedef gözetmeksizin yapılan saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer yaralandı. O anlar A Haber kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
A HABER MUHABİRİ SEZER O ANLARI ANLATTI!
Sınırda bulunan mültecilere insanlık dışı muamelelerde bulunan Yunan askeri bir kez daha hedef gözetmeksizin ateş açtı. Mültecilere ve basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer başından yaralandı. Sezer, Yunan askerinin insanlık dışı davranışını A Haber ekranlarında anlattı.
BİR SALDIRI DA İDLİB'DE YAŞANDI
Öte yandan A News muhabirleri de haber için gittikleri İdlib'de katil Esad rejimin saldırısına uğradılar. Muhabir Muhammed Mansur ve kameraman İlhan Tanrıöver canlı yayında İdlib'deki yaşadıklarını korku dolu anları anlattı.
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