AK Parti Kongresi ne zaman yapılacak? AK Parti Kongresi nerede, saat kaçta?

2021 AK Parti Kongresi ne zaman yapılacak? AK Parti Kongresi nerede? sorularına kongreye katılmak isteyen vatandaşlar yanıt arıyor. AK Parti'nin düzenleyeceği 7. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı. Kongrede Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar da merakla bekleniyor. Peki, AK Parti Kongresi ne zaman, saat kaçta, nerede?

AK Parti Kongresi ne zaman, nerede, saat kaçta? 2021 AK Parti Kongresine sayılı saatler kaldı. Kongrede slogan "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlenirken Başkan Erdoğan da 2023 seçimleri için manifestosunu duyuracak. Binlerce kişinin katılım göstereceği AK Parti Kongresi ne zaman, saat kaçta?

AK PARTİ KONGRESİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi, 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE

2019'un Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre sürecine tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre ara verildi. Vaka sayılarının azalmasıyla maske, mesafe ve temizlik koşulları dikkate alınarak kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla il ve ilçe kongrelerine devam edildi.

Şubat 2021 ayında tamamlanan il kongreleri sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 il kongresine bizzat katılım sağladı, diğer il kongrelerine ise canlı bağlantı yaptı.

24 Şubat 2021'deki İstanbul İl Başkanlığı kongresi ile kongre süreci tamamlanmış oldu.

TEŞKİLATLARDA YÜZDE 70'LİK BİR DEĞİŞİM YAŞANDI

Kongre sürecinde, 973 ilçenin 715'i, 81 ilin ise 52 il başkanı yenilenirken, teşkilatlarda yüzde 70'lik bir değişim yaşandı.

Kongreye eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri, parti kurucuları, önceki dönem parti kurulları, eski MKYK ve MYK üyeleri de 7. Olağan Büyük Kongre'ye davet edildi.

1560 DELEGE OY KULLANACAK

Salgın nedeniyle kısıtlı sayıda misafir davet edilen kongrede, 1560 delege oy kullanacak.

Kongreye özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak.

ERDOĞAN, MANİFESTO VE YOL HARİTASI AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine yönelik bir manifesto ve yol haritası açıklayacak.