Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Bakan Koca öğrenciler ve velileri tarafından merakla beklenen (LGS ve YKS) sınavlarında maske takmak zorunlu mu? Sınav anında maske takılacak mı? sorularını yanıtladı. İşte Bakan Koca'nın sınavlara yönelik açıklamaları...
Bakan Koca, "Öğrencilerimizle ilgili Bilim Kurulu'nda birkaç defa görüşüldü. Bugün de görüşüldü. Bu konuyla ilgili rehber yayınlanmış olacak. Bütün öğrencilerimizin maskeyle sırasına oturması istenecek. Yani herkesin maskesiyle imtihana gireceği sıraya oturması sağlanacak. Mesafe korunabiliyor ise o durumda maskesini çıkarmasını Bilim Kurulu öneriyor. Özellikle maskeli olacak fakat imtihan anında maskenin devam etmesi gerekmiyor, maske çıkarılabilir" dedi.