20.05.2020 18:14

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Bakan Koca öğrenciler ve velileri tarafından merakla beklenen (LGS ve YKS) sınavlarında maske takmak zorunlu mu? Sınav anında maske takılacak mı? sorularını yanıtladı. İşte Bakan Koca'nın sınavlara yönelik açıklamaları...