Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu? Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında ve nereli?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün mazbatasını aldı ve göreve başladı. Öte yandan yeni dönemde yer alacak bakanlar tek tek açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Mahinur Özdemir Göktaş ile ilgili bilgiler ve hayatına dair detaylar son günlerde araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi Mahinur Özdemir Göktaş hakkında bilgileri merak ederek arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylı bilgi!