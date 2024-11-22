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AFYON YANGIN SON DAKİKA: Alevlerin içinde pişkinlik! ''Ulan lahmacunu yiyemedik'' diye hayıflandı: 1 ölü 17 yaralı!
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AFYON YANGIN SON DAKİKA: Alevlerin içinde pişkinlik! ''Ulan lahmacunu yiyemedik'' diye hayıflandı: 1 ölü 17 yaralı!

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 11:33

Afyonkarahisar'da bir ciğerci restoranında yangın çıktı. Alevlerin hızla kapladığı işletmede 1 kişi hayatını kaybetti 17 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı anlara dair görüntüler dehşete düşürürken videoyu kayda alan müşterinin ''Ulan lahmacunu yiyemedik'' diye hayıflandığı sözleri tepki çekti.

Afyonkarahisar'da dün gece (21 Kasım) çıkan restoran yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişie yaralandı. Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu Kadayıfçıoğlu Kavşağındaki bir akaryakıt istasyonu yerleşkesinde bulunan restoranda meydana geldi.

ELEKTRİKLİ SOBA PERDELERİ TUTUŞTURDU

Edinilen bilgilere göre, restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu. Perdeden çıkan alevler, kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangına restoran çalışanları müdahale ederken, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle yangın 2 katlı restoranın her yerini sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

1 ÖLÜ 17 YARALI

Olayda restoran çalışanı 1 kadın hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı.

"ANNEM ANNEM" DİYE BAĞIRARAK İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTI

Yangın esnasında içerideki müşteriler tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler ise görenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntülerde büyük panik yaşayan içerideki müşteri ve çalışanların dışarıya kaçmaya çalıştıkları görüldü. Yangında binada çökmeler de yaşandığı görülürken, dışarı çıkan bir şahsın ise "Annem annem" diye bağırarak tekrar içeriye girmeye çalıştığı ve yanındakilerin "Az sonra çıkar" diyerek şahsı telkin etmeye çalıştıkları gözlendi.

"ULAN LAHMACUNU YİYEMEDİK"

Herkez can havliyle kaçışırken bir müşterinin "Ulan lahmacunu yiyemedik" dediği duyuldu. İfadeler sosyal medyada tepki çekti.

SIRADAKİ VİDEO
AFYON YANGIN FACİASI: Ciğercide can pazarı yaşanırken ''Ulan lahmacunu yiyemedik'' diye hayıflandı: 1 ölü 17 yaralı!
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