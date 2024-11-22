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Çorlu'da motosikletli yayanın üzerine düştü: 2 yaralı
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Çorlu'da motosikletli yayanın üzerine düştü: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 18:23 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 18:26

Tekirdağ Çorlu'da motosiklet, otomobil ve yayanın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Mergup Şinik Sokak'ta meydana geldi. Çarşı istikametine seyreden H.A. idaresindeki otomobil, iddiaya göre, sağından geçiş yapan C.K.'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan C.K. yolun karşısına geçmeye çalışan yaya A.Ö.'ye çarptı. Kaza sonrası yaralanan yaya A.Ö. ve motosiklet sürücüsü C.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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