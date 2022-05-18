Afrin’de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG’li kadın terörist böyle yakalandı! Çok çarpıcı çarsaf detayı

Son dakika haberine göre Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç’ten hareketle Aziz üzerinden Afrine geleceği bilgisi elde edildi. Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı. İki kadın teröristin bomba düzeneğini çarşafla kamufle etmesi dikkat çekti.