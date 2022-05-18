Haberler Haber Videoları Afrin’de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG’li kadın terörist böyle yakalandı! Çok çarpıcı çarsaf detayı

Afrin’de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG’li kadın terörist böyle yakalandı! Çok çarpıcı çarsaf detayı

Afrin’de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG’li kadın terörist böyle yakalandı! Çok çarpıcı çarsaf detayı
18.05.2022 16:49

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Son dakika haberine göre Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç’ten hareketle Aziz üzerinden Afrine geleceği bilgisi elde edildi. Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı. İki kadın teröristin bomba düzeneğini çarşafla kamufle etmesi dikkat çekti.

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İçişleri Bakanlığı, Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK- PYD/YPG'li kadın teröristin yakalandığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Azez üzerinden Afrin'e geleceği bilgisinin eldiği edildiği belirtildi.



Açıklamada, "Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı.



Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada; Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli toplam 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildi" denildi.

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