Haberler Video Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı konuştu! Sözleri şoke etti: Bizi hapse Allah soktu Allah çıkardı

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı konuştu! Sözleri şoke etti: Bizi hapse Allah soktu Allah çıkardı

18.12.2019 12:49

İstanbul Kartal'da bir villada kalan kadınlardan örgüt içinde 'Bacı ' olarak tanınan Tülay Kumaşçı konuştu. Tülay Kumaşçı, "Cezaevinde yaşadıklarından bahseden Kumaşçı, Adnan Bey de söyledi. Cezaevine bizi Allah soktu, yine Allah çıkardı. Hepsi güzel bir süreçti. Bizim için çok büyük tecrübe oldu. Cinayet işlemiş insanlarla kaldık. Uyuşturucu satıcılarıyla kaldık. Roman kardeşlerimizle kaldık. Gerçekten bir imtihan süreciydi." ifadelerini kullandı. .


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları