Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı konuştu! Sözleri şoke etti: Bizi hapse Allah soktu Allah çıkardı

İstanbul Kartal'da bir villada kalan kadınlardan örgüt içinde 'Bacı ' olarak tanınan Tülay Kumaşçı konuştu. Tülay Kumaşçı, "Cezaevinde yaşadıklarından bahseden Kumaşçı, Adnan Bey de söyledi. Cezaevine bizi Allah soktu, yine Allah çıkardı. Hepsi güzel bir süreçti. Bizim için çok büyük tecrübe oldu. Cinayet işlemiş insanlarla kaldık. Uyuşturucu satıcılarıyla kaldık. Roman kardeşlerimizle kaldık. Gerçekten bir imtihan süreciydi." ifadelerini kullandı. .
Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı konuştu! Sözleri şoke etti: Bizi hapse Allah soktu Allah çıkardı18.12.2019 12:49
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