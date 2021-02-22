Adana'da vatandaşlardan 'navigasyon' isyanı! Korkumuzdan camiye bile gidemiyoruz

ürkiye'nin doğusundan Adana'ya yük getiren tır şoförlerinin, navigasyonun yönlendirmesi sonucu girdiği dar sokakta yaşayan vatandaşlar, korku yaşıyor. Tırların evlerine ve elektrik direklerine çarpması sonucu mağduriyet yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, navigasyon sisteminde değişiklik yapılmasını ve sokaklarının 'çıkmaz sokak' olarak işaretlenmesini istiyor. Mahallede yaşayan Kazım Çam (79) ise TIR'ların elektrik direklerine çarpması nedeniyle bazen küçük yangınlar çıktığına değinerek, "Korkumuzdan camiye bile gidemiyoruz. Şoförlere söyleyecek bir sözümüz yok ancak bu sistemin değiştirilmesi bu kadar zor mu?" dedi.