Adana'da vahşet! Uyuşturucu bağımlısı evlat annesini öldürdü kardeşleri ise... 01.12.2019 13:05

Adana'da evlat vahşeti yaşandı! Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G.'nin, uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesinin kafasına sert bir cisimle defalarca vurarak feci şekilde öldürdüğü iddia edilen uyuşturucu bağımlısı genç, kardeşi tarafından polise teslim edildi. Oğlu tarafından öldürülen Durdu G.’nin kızları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.