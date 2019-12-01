Adana'da evlat vahşeti yaşandı! Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G.'nin, uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesinin kafasına sert bir cisimle defalarca vurarak feci şekilde öldürdüğü iddia edilen uyuşturucu bağımlısı genç, kardeşi tarafından polise teslim edildi. Oğlu tarafından öldürülen Durdu G.’nin kızları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.
Adana'da vahşet! Uyuşturucu bağımlısı evlat annesini öldürdü kardeşleri ise...01.12.2019 13:05
- Kim Milyoner Olmak İster'de ailesini reddeden yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'dan alkışlık cevap!
- Adana'da vahşet! Uyuşturucu bağımlısı evlat annesini öldürdü kardeşleri ise...
- Son dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz!
- Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı
- İstanbul'da beklenen yağış şimşeklerin ardından başladı
- İmamoğlu ve Soyer'den CHP yandaşı medya ile ilginç buluşma
- Devriye görevinden dönen Rus askerlerine YPG/PKK'lı teröristler araçlarla eşlik etti
- İstanbul Şişli’de silahlı saldırı! Miras kavgasında eniştesini öldürdü
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
- Rus askeri gemisi "Ivan Khurs" Çanakkale Boğazı’ndan geçti
- Memuriyete girişte güvenlik soruşturmasına iptal kararı!
- CHP'li Barış Yarkadaş'ın "Çatalca" yalanı ortaya çıktı! İşte işin aslı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.