Kim Milyoner Olmak İster 847. bölümüyle dün yine milyonları Atv ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümde 7 yıllık avukat olduğunu belirten Buket Hanım, en büyük hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi. Programa geldiği ilk andan itibaren ailesiyle herhangi bir bağının olmadığını ifade eden Buket Hanım, sözleriyle hem ekranları başındaki hem de Kim Milyoner Olmak İster stüdyosunda bulunan izleyicilerden büyük tepki aldı. Yaptığı açıklamayla stüdyodakilerin ağzını açık bırakan yarışmacıya İmirzalıoğlu "Aile olmanın içinde de bazı gereklilikler yok mudur? Büyükler küçükleri sever, küçükler büyükleri sever" sözleriyle karşılık verdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacıya verdiği tepki Twitter'da TT oldu. İşte o anlar...
Kim Milyoner Olmak İster'de ailesini reddeden yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'dan alkışlık cevap!01.12.2019 13:34
- Kim Milyoner Olmak İster'de ailesini reddeden yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'dan alkışlık cevap!
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