Adana'da sır ölüm! Baraj gölü kıyısında bulundu

01.05.2020 12:45

Adana Çukurova'da tarlasında gezen bir kişi Seyhan Barajı Gölü kıyısında bir erkek cesedi fark etti. Şahsın haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Seyhan Baraj Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu.

Dörtler Mahallesi Muhtarı İbrahim Kürklü, Seyhan Baraj Gölü civarındaki tarlasında gezdiği sırada kıyıda ceset fark etti.

Kürklü'nün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yolu olmayan bölgeye tekneyle gitti.

Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.