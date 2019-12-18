Haberler Video Adana'da özel harekat polislerinden koçbaşılı DEAŞ operasyonu!

Adana'da özel harekat polislerinden koçbaşılı DEAŞ operasyonu!

18.12.2019 09:48

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başı ile kırılarak girildi. Örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.


Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 6 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi.

Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koçbaşı ile kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları