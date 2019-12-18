Türkiye'nin Libya hamlesi darbeci Sisi'yi korkuttu 18.12.2019 10:21

Mısır'daki kanlı darbenin ardından Mursi'nin koltuğunu ele geçiren Sisi, Türkiye'ye karşı çirkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'ya Türk askeri gönderebileceğini söylemesi üzerine açıklama yapan Sisi, "Libya'yı kimsenin kontrol etmesine izin vermeyeceğiz. Bu, Mısır için bir ulusal güvenlik meselesidir." diyerek hadsiz ifadeler kullandı.

Sisi, Türkiye'nin, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakatı" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na tanımadıklarını söyleyerek, darbeci Hafter'e desteği kesmeyeceklerini açıkladı.

'BU MISIR İÇİN ULUSAL GÜVENLİK KONUSU'

Kahire'de konuşan Abdulfettah Sisi, "Libya'yı kimsenin kontrol etmesine izin vermeyeceğiz. Bu, Mısır için bir ulusal güvenlik meselesidir" ifadesini kullandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, dün Mısır'dan Hafter'e desteğini kesmesini ve "Libya'daki krize yönelik tutumunu gözden geçirerek olumlu rol oynamasını" talep etmişti.

BM'YE MEKTUP GÖNDERDİLER

Sisi yönetimi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Güvenlik Konseyi'nin Dönem Başkanı Kelly Craft'a bir mektup göndererek Ankara ile Trablus arasındaki anlaşmaları reddettiklerini bildirdi.

Yunanistan merkezli Atina Makedonya Haber Ajansına göre Mısır, mektupta, söz konusu anlaşmaları 'geçersiz' ve 'yok hükmünde' olarak tanımladı.