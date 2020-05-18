Adana Yüregir'de CHP'lilerin saldırısına uğrayan Kaymakam Bingöl'den flaş açıklama

18.05.2020 10:38

Adana Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Vefa Destek Grubuna yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Kaymakam Oğuzhan Bingöl, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın yardım dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubuna ve kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından o akşam yaşananları anlattı.