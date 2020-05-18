Marketler bakkallar açık mı? İşte 18-19 Mayıs market, bakkal, fırın çalışma saatleri!

18.05.2020 10:52

18-19 Mayıs marketler bakkallar fırınlar eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında market ve bakkalların çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Acil ihtiyacı olan veya alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, market bakkal fırınlar ve eczanelerin çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, A101, BİM, ŞOK, Migros kapalı mı olacak? Bu kapsamda marketler bu hafta 18-19 Mayıs gün kapalı olup olmayacağına ilişkin detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birleştirildiğini açıklamıştı. Peki A101, BİM, ŞOK, Migros kapalı mı olacak? Marketler 18-19 Mayıs tarihlerinde kapalı mı, açık mı olacak? Marketler sokağa çıkma yasağı kapsamında Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van) ile Zonguldak il sınırı içerisinde faaliyetine son verecek. Bu arada geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanlığınca alınan önlemlerle birlikte marketlerin çalışma saatleri değişti.

MARKETLER HANGİ İLLERDE KAPANACAK?

Marketler sokağa çıkma yasağı kapsamında Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van) ile Zonguldak il sınırı içerisinde faaliyetine son verecek.

HANGİ İLLER YASAK KAPSAMINDAN ÇIKARILDI!

Bugün yapılan açıklama kapsamında Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illeri sokağa çıkma yasağı kapsamından çıkarıldı.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanlığınca alınan önlemlerle birlikte marketlerin çalışma saatleri değişti.

BİM KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK Market 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIK OLAN YERLER!

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,

d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

f) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

i) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

k) Oteller ve konaklama yerleri,

l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı

veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme,

ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

p) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

r) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,