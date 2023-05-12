Haberler Haber Videoları Adana Saimbeyli'de korkutan deprem: 3 dakika arayla 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem

Adana Saimbeyli'de korkutan deprem: 3 dakika arayla 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem

Adana Saimbeyli'de korkutan deprem: 3 dakika arayla 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem
12.05.2023 16:59

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:39
Kızılay Başkanı Kerem Kınık...
Haber 00:40
2 TIR'ın kafa kafaya çarpıştı!...
Haber 02:14
Sözleşmeli er ve erbaşlara...
Haber 03:33
Yapı güvenliği için kritik...
Haber 01:33
Pozantı'da katliam gibi kaza:...
Haber 00:09
BBC'den belgeselli provokasyon
Haber 01:59
B sınıfı ehliyet sahipleri...
Haber 02:03
PKK/KCK/PYD/YPG operasyonu: 20...
Haber 01:31
İstanbul Arnavutköy'de yangın
Haber 00:32
Elazığ Keban'da kocabaş yılanı...
Haber 00:38
Erzurum'daki olaylar! Uzman...
Haber 03:06
14 milyon kişi yararlanacak!...

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3 dakika arayla 2 büyük deprem meydana geldi. Depremlerin büyüklüğü 4.5 ve 4.3 olarak açıklandı.

Haber Videoları

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3 dakika arayla 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 11.33'te Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden 3 dakika sonra yine aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremlerin Kozan ve çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

SON DAKİKA