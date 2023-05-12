Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3 dakika arayla 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 11.33'te Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden 3 dakika sonra yine aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremlerin Kozan ve çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.