Adana'da kadınlar saç başa kavgaya tutuştu: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 14:43

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir grup kadının sokak ortasında saç başa kavgaya tutuştuğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Melekgirmez Sokakta meydana geldi. Bir grup kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlar sokak ortasında birbirleriyle saç başa kavgaya tutuştu.

O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.