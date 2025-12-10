PODCAST CANLI YAYIN
Polis suçluyu gardıropta enseledi! - VİDEO

Konya’da 11 aydır izini kaybettiren ve hakkında ‘Dolandırıcılık’ dahil 49 suçtan yakalama kararı bulunan Mehmet A., polis operasyonuyla saklandığı evde gardırobun üzerinde battaniye altında yakalandı.

Konya'da, biri 'Dolandırıcılık' olmak üzere 49 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan, 11 aydır aranan Mehmet A., saklandığı evde gardırobun üst kısmındaki battaniyenin altında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1'i 'Dolandırıcılık', 48'i 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçlarından hakkında 49 yakalama kararı bulunan ve 11 aydır aranan Mehmet A. için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüphelinin Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Şeyhali Sokak'taki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Mehmet A.'yı yatak odasındaki gardırobun üst kısmında, battaniye altında saklanırken buldu. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Öte yandan şüphelinin, arandığı suçlar içinde hakkında 30 milyon 168 bin 94 lira idari para cezası olduğu da öğrenildi.

