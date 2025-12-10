PODCAST CANLI YAYIN
Zonguldak’taki ölümlü kazada can kaybı arttı!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu ikiye bölündüğü kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi; ağır yaralı Hakan T.’nin tedavisi sürüyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpıp ikiye bölündüğü kazada Volkan Ergin'in (33) ardından hastanede tedavi gören İlhan Özgü (36) de hayatını kaybetti.

Kaza, dün Zonguldak- Bartın kara yolu Çaycuma ilçesi Kayıkçılar mevkisinde meydana geldi. R.A. (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen çakıl taşıyan kamyona, Volkan Ergin idaresindeki 78 YB 446 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Volkan Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan İlhan Özgü (36) ile Hakan T. (43) ağır yaralı olarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan Ergin'in cenazesi de hastanenin morguna kondu.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören İlhan Özgü de sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi devam eden Hakan T.'nin ise tedavisi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Ekiplerin, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

