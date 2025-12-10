Haberler Haber Videoları Uşak Kaza videosu: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Uşak Kaza videosu: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 14:23

Yazı Boyutu

Uşak’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gfelen kazada yaşlı karı koca hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli-Uşak karayolu Kızılcasöğüt kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'den Uşak il merkezi istikametine seyir halinde olan M.V. (25) idaresindeki 20 AJF 138 plakalı otomobil ile İbrahim Özçakır (80) yönetimindeki 64 AH 815 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.



Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki yapılan değerlendirmesinde, 64 AH 815 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Özçakır'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı araçtaki eşi Nazife Özçakır (80) ile diğer otomobilin sürücüsü yaralı olarak kentteki hastanelere kaldırıldı.



Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nazife Özçakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İbrahim Özçakır'ın cenazesi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.