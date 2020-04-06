Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıkladı: 750 kişi hakkında koronavirüs soruşturması 06.04.2020 16:21

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Gül, "Cumhuriyet Başsavcılıklarınca sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 568 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleri ile ilgili 85 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak suçundan da 89 kişi hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor." dedi.



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Bakan Gül, "12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Kovid19 testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir. " açıklamasında bulundu.