İstanbul Bağcılar'da corona virüsü karantinası! Binaya giriş ve çıkışlar kapatıldı! 06.04.2020 14:41

Bağcılar Merkez Mahallesi’nde bir bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Alınan bilgiye göre söz konusu binada 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bina sakinleri ihtiyaçlarının gönüllü vefa grubu tarafından karşılandığını açıkladı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri bina önünde hazır bekliyorlar.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Şu ana kadar koronavirüs nedeniye hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bine dayanırken Türkiye'de önlemler her geçen gün artarak devam ediyor.

BAĞCILAR'DA BİR BİNA KARANTİNAYA ALINDI

Türkiye genelinde 142 yerleşim alanı karantinaya alınırken bir son dakika haberi de İstanbul Bağcılardan geldi. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi alınan sıkı tedbirlerle hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da bu kapsamnda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bağcılar ilçesindeki Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartman koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.