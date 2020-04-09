Corona virüs hava yoluyla yayılır mı? Finlandiyalı bilim insanlarından virüslerin havada nasıl yayıldığını anlatan video 09.04.2020 13:42

Aralık ayında Çin’de görülmeye başlanan ve daha sonrasında dünyayı ele geçiren yeni tip koronavirüs milyonlarca kişiye bulaşırken 90 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüsün hızla yayılması insanların aklına ''acaba hava yoluyla mı yayılıyor?'' sorusunu getirdi. Finlandiyalı 30 bilim insanı bu soruyu katıldıkları bir çalışmada virüsün hava yoluyla nasıl yayıldığını hazırladıkları animasyon videosuyla anlattılar. İşte çarpıcı araştırmadan korkutan görüntüler...

Finlandiya'da gerçekleştirilen araştırmada; yaklaşık 30 bilim insanının katıldığı bir hapşırma senaryosu canlandırıldı. Araştırma sonucunda; 20 mikrometreden daha küçük aerosol parçacıklarının havada yüzdüğü gözlemlendi.

Aalto Üniversitesi; öksürme, hapşırma ve hatta konuşma sırasında solunum yoluyla yayılan küçük partiküllerin havada nasıl taşıdığına dair bir araştırma yaptı.

Gerçekleştirilen araştırmada, uzmanlık alanları sıvı dinamiği, aerosol fiziği, sosyal ağlar, havalandırma, viroloji ve biyomedikal mühendisliğini içeren yaklaşık 30 araştırmacı yer aldı.

Buna göre, bir markette bulunan iki kişi arasında, havalandırma özelliği de hesaba katılarak, bir öksürük senaryosu gerçekleştirdi.

Senaryoda aerosol bulutu öksüren kişinin hemen dışına yayılıyor bu süreç her defasında aynı işliyor.

''DİĞER KİŞİLERİ ETKİLİYOR''

Aalto Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent Ville Vuorinen ise araştırma sonucunu, corona virüs taşıyan biri öksürdükten sonra arkasında virüs partiküllerini bırakabileceğini belirterek, ''Havada kalan parçacıkların diğer kişileri de etkileyebilir'' şeklinde değerlendirdi.

Araştırmada ayrıca bir virüsün yayılmasının, mağazalar, restoranlar ve toplu taşıma gibi birçok kalabalık yerlerden kaçınmak damlacık enfeksiyonu riskini azaltabildiği gözlemlendi.

''DİĞER KİŞİLERİ ETKİLİYOR''

Aalto Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent Ville Vuorinen ise araştırma sonucunu, corona virüs taşıyan biri öksürdükten sonra arkasında virüs partiküllerini bırakabileceğini belirterek, ''Havada kalan parçacıkların diğer kişileri de etkileyebilir'' şeklinde değerlendirdi.

Araştırmada ayrıca bir virüsün yayılmasının, mağazalar, restoranlar ve toplu taşıma gibi birçok kalabalık yerlerden kaçınmak damlacık enfeksiyonu riskini azaltabildiği gözlemlendi.