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ABONMAN FİYATLARI 2025: Öğrenci aylık akbil ücreti ne kadar 2025?
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ABONMAN FİYATLARI 2025: Öğrenci aylık akbil ücreti ne kadar 2025?

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 16:18

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Peki; yapılan yeni zamla öğrenci aylık akbil abonman ücreti kaç TL'ye yükseldi? İşte, 2025 zamlı abonman fiyatları...

UKOME'nin onayladığı %35'lik zam sonrasında İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde önemli değişiklikler yaşandı. Yeni tarifeler 20 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacak. Zamlı fiyatlarla birlikte İstanbul'da tam bilet ücreti 27 TL, öğrenci bileti ise 13,18 TL olarak belirlendi. İşte yeni tarifelerdeki diğer değişiklikler.

Abonman Ücretleri 2025

Yeni tarifeye göre abonman ücretlerinde de ciddi artışlar yaşandı:

Tam Abonman: 2.118 TL

ÖĞRENCİ ABONMAN: 381,37 TL

Yeni Ücret Tarifesi

İBB tarafından yapılan %35'lik zam sonrası toplu taşıma fiyatlarında şu değişiklikler oldu:

Tam Bilet: 27 TL

Öğrenci Bileti: 13,17 TL

Öğretmen ve 60 Yaş Bileti: 19,33 TL

Metrobüs Tam Bilet: 40,068 TL

Marmaray Tam Bilet: 59,76 TL

Metrobüs Öğrenci Bileti: 13,17 TL

Metrobüs Öğretmen ve 60 Yaş Bileti: 21,97 TL

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