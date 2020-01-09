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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor

09.01.2020 13:32

ABD Suriye Özel Temsilci James Jeffrey’nin 10 Ocak’ta Türkiye temaslarına başlayacağı öğrenildi. ABD’nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey başkanlığındaki heyetin ilk durağı Dışişleri Bakanlığı olacak. Haberin ayrıntılarını A Haber Muhabiri Elif Saatçioğlu canlı yayında anlattı.


Jeffrey'nin Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Ziyarette Suriye'deki son durumun yanı sıra Irak ve İran'daki gelişmeler de ele alınacak.
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