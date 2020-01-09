Eskişehir'de öğretmen 10 yaşındaki özel öğrenciyi yerden yere vurdu 09.01.2020 13:15

Eskişehir’de ortaokulda okuyan kaynaştırma öğrencisi sınıfta uyuduğu gerekçesiyle koridora çıkarılan öğretmeni tarafından dövülmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Aile davacı oldu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.