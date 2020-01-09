Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika! İlker Tuğaltay'ın odasında vücudu kafasından ayrı bulunmuştu 09.01.2020 14:53

Müge Anlı canlı yayınında Çağla Tuğaltay son dakika gelişmesini aktardı! 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, abisi İlker Tuğaltay'ın odasında boğazı kesilmiş bir şekilde bulundu. 10 yıl önce vahşice işlenen Çağla Tuğaltay cinayetinin dosyasının kapanmasına 6 ay kala anne Gülnur Saygı'nın duaları kabul oldu. Dosyanın zaman aşımına uğramasına 6 ay kalması nedeniyle görgü şahitlerine seslenen Anlı, çözülemeyen cinayetler için zaman aşımı sorununu dile getirdi. Müge Anlı'yı takip eden milletvekilleri ise harekete geçti. Müge Anlı, Çağla Tuğaltay cinayetinde çok sayıda ihbar aldıklarını, emniyetin 3 kişi üzerinde durduğunu ancak özellikle çok sayıda tecavüz vakasından içeri giren bir şahıs üzerinde durulduğunu belirtti. İşte 9 Ocak Müge Anlı son bölümde son dakika Çağla Tuğaltay gelişmeleri...

20 yıldır katili bulunamayan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetini tekrar gündeme taşıdı. Zaman aşımına uğramasına 6 ay kalması nedeniyle görgü şahitlerine seslenen Anlı, çözülemeyen cinayetler için zaman aşımı sorununu dile getirdi. Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili Müge Anlı canlı yayınında birden fazla ihbar geldiğini söyleyen Müge Anlı, TBMM'de Çağla Tuğaltay için yasa hazırlığı yapıldığı bilgisini aktardı.