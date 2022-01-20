ABD'deki gizemli danışmana ballı maaş! New York’ta yaşıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden maaş alıyor!

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştirak şirketlerinin de adeta Millet İttifakı ortaklarının çiftliğine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. İBB'de CHP'den aday olup kazanamayan isimlerin 'hak, adalet ve liyakat' gözetilmeksizin iştirak şirketlerinin yönetim kurullarında görevlendirilerek ballı maaş ödenmesinin bir benzeri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de yaşanıyor.







MAAŞA BAĞLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 40'a yakın CHP'li ve İYİ Partili ismi belediyenin iştiraki olan 16 şirketin yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliklerine atayıp maaşa bağladığı ortaya çıktı. Yavaş'ın maaşa bağladığı isimler arasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ve FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı ile bin 159 kez telefonla görüştüğü belirlenen Rasim Bölücek ile Sözcü Gazetesi yazarı Ayşe Sucu da yer alıyor.







New York'ta ikamet eden Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek, belediye iştiraki Metropol A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak aylık 6 bin lira maaş alıyor. Bölücek'e ödenen maaş, 200 bin lirayı geçmiş durumda. 20 Mayıs 2019'da yönetim kurulu üyesi olarak atanan Bölücek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası olarak biliniyor.







Sözcü Gazetesi yazarı Ayşe Sucu da belediye iştiraki şirketlerin yönetim kurulu üyeliğinden maaş alan isimlerden. ABB TV'de "İnsana Dair" programını yapan Sucu, iştiraklerden Portaş Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetim kurulu üyesi olarak. 2 Şubat 2021'den beri maaş alıyor.







Belediye iştiraklerinden maaş alan isimler arasında CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'in yanı sıra eski CHP milletvekili emekli albay Dursun Çiçek de var. Çiçek, Belka Katı Atıkları Ayıklama Enerji Değerlendirme şirketine 3 Temmuz 2019'dan bu yana Genel Müdürlük yapıyor. Çiçek bunun yanı sıra belediye iştiraki BUGSAŞ'tan da 23 Temmuz 2019 ile 19 Mart 2021 tarihleri arasında yönetim kurulu üyesi olarak maaş aldı.







Sabah'ta yer alan habere göre, Mansur Yavaş'ın şirketlerden yönetim kurulu üyeliği adı altında maaşa bağladığı isimler arasında, CHP Çankaya eski İlçe Başkanı, CHP eski İl Sekreteri, CHP Mamak Belediye Başkan adayı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı, CHP Ankara Disiplin Kurulu sekreteri, CHP eski Çankaya Meclis Başkanvekili, CHP Genel Merkez İdare Müdürü, CHP eski Ankara İl Başkanı, CHP eski Gençlik Kolları Başkanı, CHP Parti Okulu Sorumlusu, CHP eski Gölbaşı İlçe Başkanı gibi isimler de bulunuyor.