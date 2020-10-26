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ABD'deki bakanlık seçimine sayılı gün kaldı! Peki kim kazanacak Trump mı Biden mı?

ABD'deki bakanlık seçimine sayılı gün kaldı! Peki kim kazanacak Trump mı Biden mı?
26.10.2020 04:56

ABD'de başkanlık seçimine sayılı gün kaldı. Herkesin merak ettiği tek bir soru var. Seçimi mevcut başkan Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı kazanacak? A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri, ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük ihtimalle seçimi kazanacağını öngördüklerini söyledi.


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