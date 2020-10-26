ABD'de başkanlık seçimine sayılı gün kaldı. Herkesin merak ettiği tek bir soru var. Seçimi mevcut başkan Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı kazanacak? A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri, ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük ihtimalle seçimi kazanacağını öngördüklerini söyledi.
ABD'deki bakanlık seçimine sayılı gün kaldı! Peki kim kazanacak Trump mı Biden mı?
- ABD'deki bakanlık seçimine sayılı gün kaldı! Peki kim kazanacak Trump mı Biden mı?
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