Türkiye’ye saldıran Batı’ya sessiz kalan Millet İttifakı yine uykuya daldı: İslam’ı hedef alan Macron’a kulaklarını tıkadı

Millet İttifakı, uykuya daldı! Türkiye’ye saldıran Batı’ya sessiz kaldı. Akdeniz, S-400, Libya, Suriye, Azerbaycan’la ilgili milli çıkarlara sahip çıkmadı. Şimdi de İslam’ı hedef alan Macron’a kulaklarını tıkadı.
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmedi. Libya'da, Suriye'de terörle mücadele etti. Topraklarını savunan Azeri kardeşlerimizin imdadına yetişti.
Ancak 6 benzemezler, Ankara'nın yanında durmak yerine hep muhalefet etti. Şimdi de İslam'a saldıran Macron'a tepki göstermedi.
Vatandaş sinirlendi: Siz hangi milletin ittifakısınız!