ABD'de yaşayan ünlü şarkıcı Demir Demirkan'dan Türk sağlık sistemine övgü: "ABD'ye göre neredeyse 50 yıl ileride"

2016'dan bu yana ABD’de yaşayan ve sık sık Türkiye’ye de gelen ünlü şarkıcı Demir Demirkan Türk sağlık sistemiyle Amerikan sağlık sistemini karşılaştırdı. Demir Demirkan “ABD'ye ilk geldiğimde teknoloji sistemleri üzerine bu kadar ilerlemiş bir ülkenin, sağlık sektöründe bu kadar geri kaldığını görünce oldukça şaşırmıştım. Türkiye'de sağlık sistemi buraya göre neredeyse 50 yıl ileride ve herkes çok iyi çalışıyor.” dedi.

Demir Demirkan, Türkiye'deki sağlık kurumlarının Kovid-19'un tedavisi ve işleyişi noktasında ABD'ye kıyasla çok iyi olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: