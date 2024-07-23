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ABD'de şampiyon olan İTÜ Vefa Havacılık Takımı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile bir araya geldi
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024, 16:10 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024, 16:10

ABD'de şampiyon olan İTÜ Vefa Havacılık Takımı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile bir araya geldi

İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vefa Havacılık Takımı, ABD'de düzenlenen roket yarışması "Spaceport America Cup'24"ten birincilik ödülüyle döndü. Birinci olan takım İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan bir araya geldi. Gururlu olduklarını ifade eden Bilal Erdoğan, "Öğrencilerimizi bu tür ders dışı çalışmalarında desteklemek istiyoruz. Aslında biz bütün bir nesile örnek figürler örnek ekipler oluşsun istiyoruz." dedi.

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