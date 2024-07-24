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Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: En kötü geride kaldı | Yunanistan'ı takipteyiz | CHP'ye emekli ayarı: Borcunuzu ödeyin
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024, 13:30 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024, 13:30

Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: En kötü geride kaldı | Yunanistan'ı takipteyiz | CHP'ye emekli ayarı: Borcunuzu ödeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'dan son dönemde yapılan provokatif açıklamalara ilişkin "takipteyiz" mesajı verererek Kıbrıs'ta ferasyona karşı olduklarının altını bir kez daha çizdi. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Enflasyonda en kötüsünü geride bıraktık. Bundan sonra daha hissedilir şekilde düşecektir. " ifadelerini kullandı. CHP'ye "emekli"lere yönelik sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin" dedi. İşte detaylar...

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