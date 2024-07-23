Mersin sahilinde bir grup, terör örgütü PKK marşı ile halay çekip PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan sloganları attı.

TERÖR SEMPATİZANLARINA GÖZALTI!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de bir grubun bölücü terör örgütü propagandası yapması üzerine başlatılan soruşturmada 9 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de bir grubun bölücü terör örgütünün sözde marşı eşliğinde halay çekmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kimlikleri tespit edilen 9 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiren Tunç, "Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır." ifadesini kullandı.