SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023, 08:51 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023, 08:57

81 ilde 'Çember' operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen Çember operasyonları kapsamında arama kaydı bulunan 5309 firarinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

81 ilde düzenlenen Çember operasyonları kapsamında arama kaydı bulunan 5309 firari yakalandı.

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.


Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

81 İlde Aranan Şahıslara Yönelik Yapılan "ÇEMBER OPERASYONLARINDA" Arama Kaydı Bulunan 5309 Firari Yakalandı.

Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz

Yakalanan şahıslardan: 10'unun 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 41'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 5258'inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.



İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce 81 il genelinde son 4 gün içinde yol uygulamalarında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5309 aranan şahıs yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, Jandarmalarımızı, Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum.

Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız

SIRADAKİ VİDEO
SON DEPREMLER: Burdur'da deprem! Antalya, Denizli Isparta depremle uyandı!
13.11.2023Pazartesi
Suudi Arabistan'da 'Gazze' zirvesi... Başkan Erdoğan İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde konuştu: ''İsrail Tazminat Ödemeli...''
11.11.2023Cumartesi
Suudi Arabistan Riyad'da liderler aile fotoğrafında (İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi)
11.11.2023Cumartesi
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
11.11.2023Cumartesi
Takside uyuşturucu ticareti kamerada!
10.11.2023Cuma
Bunlar da Var
Ankara’nın Eryaman ilçesinde nakliye için kullanılan 70 metrelik yük asansörü devrildi 02:43
Başkent'te 70 metrelik yük asansörü devrildi
13.11.2023Pazartesi
Galatasaraylı Lucas Torreira körkütük aşık! Devrim Özkan’la ev hallerini ilk kez yayınlayıp dostu düşmanı çatlattı: Sen benim en iyi yerimsin! 00:20
Devrim Özkan’la ev hallerini ilk kez yayınlayıp dostu düşmanı çatlattı
13.11.2023Pazartesi
Dilan Polat ve Engin Polat’ın park kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Komşusuna yumruk atıp böyle saldırdı 04:12
Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularına saldırdığı anlar kamerada
13.11.2023Pazartesi
Burdur’da düğünde damat yanlışlıkla gelin arabasının şoförünü vurdu 03:05
Damat yanlışlıkla gelin arabasının şoförünü vurdu
13.11.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA