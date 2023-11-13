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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023, 15:28 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023, 16:17

İzmir Göçmen Faciası: Göçmen Kaçakçılığı yapılan bot battı: 5 ölü 2 kayıp

İzmir'in Çeşme ilçesinde, fırtına nedeniyle alabora olan göçmenleri taşıyan botta meydana gelen faciada ölü sayısı 5'e yükseldi. Arama faaliyetlerine dalgıçların da katıldığı belirtilirken, kayıp 2 kişiyi bulma çabaları devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmenleri taşıyan botun fırtına sebebiyle devrilmesi sonucu meydana gelen olayda ölü sayısı 5'e yükseldi. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 6 kişi de kurtarıldı.

Bu sabah saat 07.15 sıralarında meydana gelen olayda, içerisinde 13 göçmenin bulunduğu bot, Çeşme Alaçatı Kleopatra koyundan denize açıldıktan kısa bir süre sonra fırtına sebebiyle battı. Olayın ihbar edilmesi üzerine Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı. Havadan ve denizden yürütülen çalışmalarda, ilk etapta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Devam eden arama kurtarma faaliyetleri sonucu denizde 3 kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Olumsuz hava koşullarına rağmen Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 6 kişiyi de denizden kurtarmayı başardı. Öte yandan, kayıp 2 kişinin bulunması için dalgıçların da katıldığı arama faaliyetleri sürüyor.

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