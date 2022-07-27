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CHP'li İBB'nin ulaşım rezaletinde yeni perde! Kaza ve zamlardan sonra İETT'de cinsel ilişki skandalı

CHP'li İBB'nin ulaşım rezaletinde yeni perde! Kaza ve zamlardan sonra İETT'de cinsel ilişki skandalı
27.07.2022 11:08 - Son Güncelleme: 27.07.2022 11:14

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Son dakika haberi! CHP'li İBB'nin işbilmezliği yüzünden ulaşım çilesi çeken İstanbullulara İETT'de cinsel ilişki şoku yaşadı. Şişli'de sokak ortasında bekletilen İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren çifti yoldan geçen E.A. cep telefonuyla görüntüledi. E.A.'nın şikayeti üzerine otobüs şoförü A.Ş. (50) ve N.G.(58) adlı kadın gözaltına alındı. İfadesi alınan şoför A.Ş. mesai saati dışında eski sevgilisi N.G.'nin yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek, pişman olduğunu söyledi. Savcılık, "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför ve kadın hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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