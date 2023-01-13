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6'lı masada hesaplar karıştı! Bu matematiği Einstein bile çözemez

6'lı masada hesaplar karıştı! Bu matematiği Einstein bile çözemez
13.01.2023 09:35

OTOMATİK OYNAT

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Altılı masada şimdi de imza problemi çıktı. Davutoğlu, "Her lider aynı yetkide olmalı" açıklaması yaptı. İyi Parti, yalandı! Kılıçdaroğlu, onayladı! Mahalle medyası bile kavgaya karıştı. Takvim de masanın hesabını yazdı!

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Altılı masada şimdi de imza problemi çıktı. Davutoğlu, "Her lider aynı yetkide olmalı" açıklaması yaptı. İyi Parti, yalandı! Kılıçdaroğlu, onayladı! Mahalle medyası bile kavgaya karıştı. Takvim de masanın hesabını yazdı!

SORU: Binde 1 oy alan ile yüzde 24 alan aynı olur mu?
CEVAP: Davutoğlu'na göre, "Olmazsa fena olur." Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle "Yüzde bire, üçe, beşe bakmayalım! Güzel olur." İP için ise "Asla olmaz, bunu kimse onaylamaz."

İşte bu kavga, masayı yine kaosa sürükledi! Mahalleden, "Davutoğlu, kendini ne zannediyor" sesleri yükseldi. Söz dalaşının ekranlarda yaşanması, ayrışmayı netleştirdi! Onlar kavgadan vazgeçmedi ama bize bile yazmaktan fenalık geldi...

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