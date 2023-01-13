İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldı. Peki; Meral Akşener'e ne oldu? Akşener hangi hastanede? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akşener'in akşam saatlerinde hafif kalp çarpıntısı şikayetiyle Ankara Güven Hastanesi'ne başvurduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada da yapılan tetkiklerinde herhangi bir sorunun tespit edilmediği ve Akşener'in bugün taburcu edileceği bildirildi.

MERAL AKŞENER KİMDİR?

Türkiye'ye göç etmiş muhacir bir ailenin kızı olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu mahallesinde doğdu. Baba adı Tahir Ömer, anne adı Sıddıka'dır.1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi'nden "İlkokul öğretmeni" olarak mezun oldu.

1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin tarih bölümünden mezun oldu.1979 ile 1982 yılları arasında öğretmen olarak çalışan Akşener, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi oldu.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yakın çağ tarihi dalında yüksek lisans, aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk tarihi dalında da doktorasını tamamladıktan sonra "Tarih Doktoru" oldu. Kocaeli Üniversitesi'nde inkılap tarihi bölüm başkanı olarak görev yaptı.