6'lı masa dünya basınında: Erdoğan'a karşı cephe kurma çabalarına darbe

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyondan ayrılma kararı alması ve sonrasında CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismini ön plana atması Türk siyaset tarihine damga vuran bir olay olarak tarihe geçti.







Yaşanan bu olay sonrasında CHP'li isimler ve CHP medyası Meral Akşener'in bu çıkışına sert tepki gösterirken yaşanan olaylar yabancı basında da geniş yankı buldu.







"ERDOĞAN'A KARŞI CEPHE KURMA ÇABALARINA DARBE"

Reuters'ta yapılan haberde muhalefetin yirmi yıldır Başkan Erdoğan'a karşı ciddi bir meydan okuma oluşturmadığını ifade edilirken, Akşener'in kararı "Erdoğan'a karşı cephe kurma çabalarına darbe" olarak yorumlandı.







"ERDOĞAN GALİBİYET İÇİN ÇOK DAHA İYİ KONUMDA"

Ana muhalefet bloğu kargaşa içindeyken, Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta galip gelmek için şimdi çok daha iyi bir konumda olduğu belirtilirdi.







"ERDOĞAN OYLARINI KORUDU"

Deprem felaketine de değinilen haberde, cuma günü yapılan ankette Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin desteklerini büyük ölçüde koruduğunu da ifade edildi.







REUTERS TÜRKİYE ŞEFİ: MUHALEFETTE ŞOK VE KARGAŞA

Akşener'in açıklamalarını cümle cümle flaş haber olarak geçen İngiliz haber ajansı Reuters, "İYİ Parti muhalefet ittifakından çekilme sinyali verdi" başlıklı haberinde, Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yapmasına dikkat çekildi.

Reuters'ın Türkiye Büro Şefi Jonathan Spicer da Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:



"Türkiye'nin Erdoğan karşıtı muhalefeti -seçimlere iki aydan kısa süre kala- Akşener'in ittifaktan ayrılması ve İstanbul ile Ankara belediye başkanlarına cumhurbaşkanı adayı olma çağrısı yapmasının ardından şok ve kargaşa içinde."







WSJ TÜRKİYE MUHABİRİ: KOALİSYON ÇATLIYOR

Wall Street Journal gazetesinin İstanbul muhabiri Jared Malsin, Twitter hesabından şu yorumu yaptı:



"Türkiye'nin muhalefet koalisyonu çatlıyor. Bu durum Erdoğan'a potansiyel olarak, Mayıs'ta düzenlenmesi beklenen seçimlerde devasa bir avantaj veriyor olabilir."







ECONOMİST'İN TÜRKİYE MUHABİRİ: VAROLAN ÇATLAKLAR AYRIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

The Economist dergisinin Türkiye muhabiri Piotr Zalewski, "Türkiye muhalefetindeki çatlaklar bir süredir görülüyordu. Şimdi bunlar açık bir ayrışmaya dönüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini söyledi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı" dedi.