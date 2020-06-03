Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Haziran bu hafta sonu yasak var mı?

6-7 Haziran bu hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasak var mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Aylardır hafta sonları için uygulanan yasak kararının bu hafta olup olmayacağı merak ediliyor. Büyükşehirlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarıyla virüsün yayılma hızı yavaşlatılmıştı. Normalleşme adımlarının hayata geçmesiyle yasak olup olmayacağı merak ediliyor.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
6-7 Haziran günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Yasak kararı açıklanırsa haberimizden öğrenebileceksiniz.
18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
18 yaş altı için sokağa çıkma izni iki gün uygulanacak. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.
Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başından itibaren Ankara'da çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Uzun süredir video konferans sistemi ile toplanan kurul bu hafta yüz yüze gerçekleşecek. Çarşamba günü AK Parti MYK toplantısına başkanlık eden Erdoğan, 4 Haziran Perşembe günü ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak.
Yüz yüze gerçekleştirecek toplantılarda sosyal mesafe ve maske kullanımı kuralları uygulanacak.
Toplantıda yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele ele alınacak, atılan adımlar sonrasında veriler analiz edilecek. Yeni adımlar için de görüş alışverişinde bulunulacak.