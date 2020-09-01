Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yapılacak adli yıl açılış töreni için davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs test sonucunun bildirilmesinin istenmesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kompleksini ortaya çıkardı. CHP'li Özel, sokak ağzıyla Başkan Erdoğan'a "küstah" diyerek hakaret etti. Türkçe karşılığıyla karmaşa, bilinçdışında var olan ve karar verme yetisini, sağduyuyu etkileyen, baskı altında tutan, ruhsal dengesizliklere neden olabilen karmaşıklıkların tamamına "kompleks" denir.
CHP'li Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a hakaret etti
01.09.2020 22:34
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